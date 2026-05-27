Все изъятое вооружение и боеприпасы были переданы в Министерство обороны РФ. Фото: УФСБ России по ДНР

Опасную находку обнаружили российские силовики в районе города Красноармейск. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота был найден тщательно замаскированный тайник, оставленный украинскими боевиками при отступлении из города. Тайник не только содержал значительное количество иностранного вооружения, но был заминирован и предназначался для совершения диверсионно-террористических актов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, в схроне были найдены противотанковый гранатомет Javelin и другое вооружение производства стран НАТО. Среди обнаруженных образцов - шведские противотанковые гранатометы NLaw и AT4, испанский C90-CR-RR, чехословацкий RPG-75M. Кроме того, в тайнике находились осколочно-фугасные мины и ручные гранаты, произведенные в странах НАТО.

Все изъятое вооружение и боеприпасы были переданы в Министерство обороны РФ. В УФСБ России напомнили гражданам, что за незаконное хранение, ношение, приобретение, перевозку или сбыт оружия и боеприпасов в Российской Федерации предусмотрена строгая уголовная ответственность. Санкция статьи может достигать до 20 лет лишения свободы.

