«Ланцеты» ВС РФ уничтожили около 20 единиц техники ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Расчет «Ланцетов» группировки войск «Центр» в режиме свободной охоты уничтожил около 20 единиц техники ВСУ на Добропольском направлении - как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. В числе пораженных целей: САУ «Богдана», танк Т-62 и бронемашины, перевозившие живую силу и боеприпасы.

Как сообщили в Минобороны России, точные удары наносятся и по стационарным, и по движущимся целям на значительном удалении. Операторы «Ланцетов» сами выявляют важные цели, используя данные с разведывательных дронов «ZALA» и средств объективного контроля. После обнаружения боеприпас в полуавтоматическом режиме наводится на цель и поражает ее с высокой точностью.

Ранее сообщалось, что на Добропольском направлении расчеты БПЛА российской армии вскрыли место взлета вражеских дронов. На площадке обнаружили подготовленный к работе гексакоптер. Цель поразили оперативно - взлетная площадка и сам беспилотник уничтожены. Это сорвало планы ВСУ по разведке и ударам по передовым позициям.

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