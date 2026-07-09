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НовостиПолитика9 июля 2026 11:40

Войска ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ

За сутки в Красном Лимане уничтожено более 15 украинских боевиков
Данил АРМЕЕВ
Войска ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ (архивное фото)

Войска ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России группировки войск «Запад» продолжают зачистку в Красном Лимане Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» за последние сутки потери вооруженных формирований Украины составили более 210 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили живую силу и артиллерийские орудия украинских боевиков в районе Новониколаевки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поможет эвакуированной десятилетней Софии из Константиновки найти родственников.

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