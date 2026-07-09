Войска ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана от боевиков ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России группировки войск «Запад» продолжают зачистку в Красном Лимане Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» за последние сутки потери вооруженных формирований Украины составили более 210 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили живую силу и артиллерийские орудия украинских боевиков в районе Новониколаевки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поможет эвакуированной десятилетней Софии из Константиновки найти родственников.

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