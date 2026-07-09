Детский омбудсмен РФ поможет Софии из Константиновки найти родственников. Фото: МАКС/Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поможет эвакуированной десятилетней Софии из Константиновки найти родственников. Девочка рассказала, что ее мамы не стало, а бабушка с дедушкой погибли при ударе украинского дрона по их дому. Отца она своего не помнит.

- Подключимся к этой истории, возьму её на свой контроль – важно обеспечить Софии психологическую помощь, провести медицинское обследование и заняться поиском родственников, - рассказала детский омбудсмен.

Она поблагодарила бойцов ВС РФ за спасение детей из-под обстрелов ВСУ.

Напомним, что десятилетнюю Софию обнаружили российские войска во время обхода домов. Девочка пряталась в подвале на окраине Константиновки. Бойцы регулярно привозили ей еду и охраняли ее дом.

Кроме того, сообщалось, что сенатор России от ДНР Александр Волошин встретился с Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В рамках рабочей встречи они обсудили защиту прав детей, помощь семьям и будущее молодежи в ДНР.

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