Дроны ВС РФ уничтожили пункт управления и технику операторов БПЛА ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

На Добропольском направлении расчеты БПЛА 51-й армии группировки войск «Центр» вскрыли место взлета вражеских дронов. На площадке обнаружили подготовленный к работе гексакоптер. Цель поразили оперативно - взлетная площадка и сам беспилотник уничтожены. Это сорвало планы ВСУ по разведке и ударам по передовым позициям.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе последующих ударов дронами и сбросами боеприпасов уничтожили блиндаж с инженер-техником вражеского расчета, а также пункт управления операторов БПЛА. Ликвидация технического состава и пункта управления серьезно ослабила систему воздушной разведки и корректировки огня противника, снизив его возможности по нанесению ударов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Также бойцы ВС РФ нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка.

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