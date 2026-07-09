ВС РФ «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Также бойцы ВС РФ нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка.

- За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, - рассказали в Министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России группировки войск «Запад» продолжают зачистку в Красном Лимане Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки в Донецкой Народной Республике. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки.

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