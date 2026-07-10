ВС РФ ведут разминирование социально значимых объектов в Красном Лимане

ВС РФ разминируют Красный Лиман (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России на прошедшей неделе вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- За неделю в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс, - рассказали в Минобороны России.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» в период с 4 по 10 июля 2026 года боевики ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на Добропольском направлении расчеты БПЛА 51-й армии группировки войск «Центр» вскрыли место взлета вражеских дронов. На площадке обнаружили подготовленный к работе гексакоптер. Цель поразили оперативно - взлетная площадка и сам беспилотник уничтожен.

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