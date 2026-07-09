ВС РФ уничтожили технику ВСУ в районе Новониколаевки. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили живую силу и артиллерийские орудия украинских боевиков в районе Новониколаевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Ударам подвержены замаскированные артиллерийские орудия ВСУ, различные наземные роботехнические комплексы, а также техника и живая сила противника, скрывающиеся в городской застройке и густой растительности, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что российские войска наносят точечные удары по технике противника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали семью с ребенком из Константиновки. Бойцы обнаружили мирных жителей в полуразрушенном доме во время облета жилых кварталов.

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