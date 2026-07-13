Пушилин сообщил, что ВС РФ отбили контратаку ВСУ в районе Пришиба. Фото: ТГ/Пушилин

Вооруженные силы России отбили контратаку украинских боевиков в районе населенного пункта Пришиб в Донецкой Народной Республике. Он находится к востоку от Святогорска. Об этом «Вестям» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается, - рассказал Пушилин.

Российские войска продолжают выбивать вооруженные формирования Украины из населенных пунктов в ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что в городских кварталах Красного Лимана ведется разминирование. Параллельно этому бойцы Вооруженных сил России продолжают зачистку населенного пункта от противника.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке и Николайполье в Донецкой Народной Республике.

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