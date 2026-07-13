Пушилин заявил, что в городских кварталах Красного Лимана ведется разминирование. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям» заявил, что в городских кварталах Красного Лимана ведется разминирование. Параллельно этому бойцы Вооруженных сил России продолжают зачистку населенного пункта от противника.

- И с учетом того, что противник находится в крайне затруднительном положении, исходя из того, что были перерезаны логистические маршруты противника, поэтому противник там без БК, без продовольствия, без новых поставок, имеется в виду. Конечно, они прячутся там и по подвалам, и прочее, но идет зачистка, в непростых условиях, все равно это происходит, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России уничтожили автомобиль ВСУ западного производства «Maxx Pro».

Кроме того, сообщалось, что расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске, которую использовали в интересах вооруженных формирований Украины.

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