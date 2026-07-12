ВС РФ поразили газораспределительную станцию в Краматорске, используемую ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске, которую использовали в интересах вооруженных формирований Украины.

Как сообщили в Минобороны России, российские войска продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия, работающие на украинский ВПК. Уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации закрепляются на позициях у Старого Каравана, чтобы создать плацдарм для наступления на Райгородок в ДНР. В Райгородке начинается канал Северский Донец - Донбасс, который питает водой население Республики.

Кроме того, расчеты ударных БПЛА 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и живую силу ВСУ.

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