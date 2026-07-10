БПЛА ВС РФ уничтожают опорные пункты и пехоту ВСУ на Добропольском направлении Фото: Минобороны РФ.

Расчеты ударных БПЛА 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и живую силу ВСУ. Используют квадрокоптеры со сбросами и FPV-дроны на оптоволокне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведка в лесополосах засекла пехоту ВСУ. Координаты передали ударным расчётам. Противник попытался укрыться в складках местности и за деревьями, но оператор уверенно маневрировал между препятствиями и точно вывел дрон на цель. Прямым попаданием укрытие с личным составом было уничтожено.

Высокая эффективность работы FPV-дронов снижает боевой потенциал противника и создаёт условия для продвижения штурмовиков «Центра».

Ранее сообщалось, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают точечно бить по живой силе ВСУ, поддерживая наступление российских подразделений в пригородах Константиновки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по переправе ВСУ у Маяков в ДНР

Пять ФАБ-500 поразили переправу, использовавшуюся ВСУ у Маяков в ДНР (подробнее)