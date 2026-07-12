ВС РФ закрепляются у Старого Каравана для наступления на Райгородок в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации закрепляются на позициях у Старого Каравана, чтобы создать плацдарм для наступления на Райгородок в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В Райгородке начинается канал Северский Донец - Донбасс, который питает водой население Республики.

По словам Марочко, российские войска закрепляются северо-восточнее - в районе Старого Каравана идет подготовка плацдарма. Местность сложная, есть водные преграды, которые предстоит преодолеть. Поэтому для успешного продвижения нужно подготовиться.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана и полностью контролируют все подходы к городу. Командир 36-го мотострелкового полка с позывным «Гюрза» рассказал, что вооруженные формирования Украины укрываются в зданиях и инженерных сооружениях, но российские военные последовательно ликвидируют эти очаги.

Кроме того, расчеты ударных БПЛА 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и живую силу ВСУ.

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