ВС РФ полностью контролируют все подходы к Красному Лиману в ДНР

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана и полностью контролируют все подходы к городу. Об этом сообщили в Минобороны России. Командир 36-го мотострелкового полка с позывным «Гюрза» рассказал, что вооруженные формирования Украины укрываются в зданиях и инженерных сооружениях, но российские военные последовательно ликвидируют эти очаги. Отдельные боевики переодеваются в гражданское и прячутся среди мирных жителей, угрожая им.
- Все пути, подходы к городу контролируем полностью. Ближайшие переправы тоже контролируем, - отметил он.
ВС РФ пресекают попытки снабжения противника и применяют дроны-перехватчики против БПЛА. По возможности оказывают помощь мирным жителям - доставляют медикаменты и продукты, но эвакуация затруднена из-за опасности на маршрутах. Военнопленные, по словам «Гюрзы», в основном сдаются, если им предлагают.
Ранее сообщалось, что артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск продолжают точечно бить по живой силе ВСУ, поддерживая наступление российских подразделений в пригородах Константиновки.
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