На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили автомобиль ВСУ «Maxx Pro». Фото: Минобороны России

На Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России уничтожили автомобиль ВСУ западного производства «Maxx Pro». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе разведывательного полета операторы БПЛА «ZALA» обнаружили автомобиль с личным составом противника. Целеуказания на уничтожение были переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который оперативно подготовил оборудование, осуществил запуск и точным попаданием уничтожил цель, - рассказали в Минобороны России.

Российские войска ежедневно выбивают украинских боевиков с занимаемых позиций на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки, откуда противник запускал и управлял дронами.

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