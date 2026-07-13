ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке и Николайполье Фото: Минобороны РФ.

Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки, откуда противник запускал и управлял дронами.

Как сообщили в Минобороны России, в Алексеево-Дружковке в покинутых жилых домах нашли два замаскированных пункта управления БПЛА. После уточнения координат по ним точно отработали FPV-дроны. Еще один пункт обнаружен и уничтожен в лесополосе у Николайполья в Краматорском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации закрепляются на позициях у Старого Каравана, чтобы создать плацдарм для наступления на Райгородок в ДНР. В Райгородке начинается канал Северский Донец - Донбасс, который питает водой население Республики.

Кроме того, расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске, которую использовали в интересах вооруженных формирований Украины.

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