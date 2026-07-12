ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Красного Лимана и Щурово в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Российские войска нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Красного Лимана и Щурово в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих, пять бронемашин, 17 автомобилей и артсистему.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ также нанесли удары по девяти вражеским бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в ДНР. Противник на данном направлении потерял до 155 военнослужащих, шесть бронемашин, 30 автомобилей, две артсистемы и станцию РЭБ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по переправе ВСУ у Маяков в ДНР

Пять ФАБ-500 поразили переправу, использовавшуюся ВСУ у Маяков в ДНР (подробнее)