В ДНР группировка войск «Центр» уничтожила танк и две станции РЭБ ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ также нанесли удары по девяти вражеским бригадам в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение восьми бригадам ВСУ в ДНР. Противник на данном направлении потерял до 155 военнослужащих, шесть бронемашин, 30 автомобилей, две артсистемы и станцию РЭБ.

Кроме того, вооруженные силы Российской Федерации закрепляются на позициях у Старого Каравана, чтобы создать плацдарм для наступления на Райгородок в ДНР.

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