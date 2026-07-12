«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Ореховатки, Николаевки, Дружковки, Часов Яра, Кондратовки и Николайполья в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске, которую использовали в интересах вооруженных формирований Украины. Российские войска продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия, работающие на украинский ВПК. Уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля.

Кроме того, ВС РФ закрепляются на позициях у Старого Каравана, чтобы создать плацдарм для наступления на Райгородок в ДНР.

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