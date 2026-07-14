Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать Донецкую Народную Республику от вооруженных формирований Украины. За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение противнику у Святогорска и Щурово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ за сутки потеряли более 220 человек личного состава, четыре бронемашины, 17 автомобилей, американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и станцию радиоэлектронной борьбы.
На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли огневое поражение семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Кондратовки, Дружковки, Ижевки и Ореховатки в Донецкой Народной Республике.
Противник в зоне ответственности российской группировки потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, 23 автомобиля и две артиллерийские системы.
Тем временем группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по восьми вражеским бригадам у Рубежного, Марьевки, Золотого Колодезя, Грузского в Донецкой Народной Республике, Гавриловки, Ивановки и Чугуево в Днепропетровской области.
На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 340 военнослужащих ВСУ, бронемашину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявляют и уничтожают позиции ВСУ в пригородах Константиновки, откуда противник запускал и управлял дронами.
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