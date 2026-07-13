ВС РФ улучшили свои позиции в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили свои позиции в ДНР. За сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по противнику у Красного Лимана и Щурово.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих, пять бронемашин, 17 автомобилей и артсистему.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли огневое поражение восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Ореховатки, Николаевки, Дружковки, Часов Яра, Кондратовки и Николайполья в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 155 военнослужащих, шесть бронемашин, 30 автомобилей, две артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

На другом направлении группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах Торецкого, Рубежного, Анновки, Шевченко, Сергеевки в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки противник потерял свыше 355 человек личного состава, танк, бронемашину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске, которую использовали в интересах вооруженных формирований Украины. Российские войска продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия, работающие на украинский ВПК. Уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля.

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