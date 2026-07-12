«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 104 атаки ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За прошедшую неделю защитный комплекс «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно отразил 104 террористические атаки со стороны украинских вооруженных формирований. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, противник продолжает использовать тактику комбинированных воздушных налетов, направляя ударные беспилотные аппараты на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру региона.

Несколько опасных инцидентов было зафиксировано в разных районах региона. На окраине Макеевки сбили украинские ударные беспилотники типов «Костыль» и «Чайка», с помощью которых боевики пытались атаковать мирных жителей. Еще одна серьезная угроза была нейтрализована вблизи электроподстанции под Шахтерском. Там бойцы мобильных огневых групп сбили беспилотник самолетного типа «Барс», несший на борту осколочно-фугасный заряд массой десять килограмм.

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 104 атаки ВСУ в ДНР

Все обнаруженные воздушные цели были своевременно перехвачены расчетами системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которой управляют военнослужащие регионального Управления ФСБ России, а также бойцами сводных мобильных групп. После принудительной посадки и подавления аппаратов к работе оперативно приступили взрывотехники. Специалисты успешно обезвредили беспилотники и уничтожили их боевые части, не допустив причинения вреда мирным жителям и повреждения объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 32 беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

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