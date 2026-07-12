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НовостиПолитика12 июля 2026 6:31

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 32 дрона ВСУ над ДНР

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов
Владислав ГУЩИН
«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 32 дрона ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 32 дрона ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 32 беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике перехватили украинский дрон «Барс», которым украинские боевики пытались поразить электроподстанцию под Шахтерском. Десятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку уничтожили взрывотехники ФСБ.

Кроме того, ранее над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» было нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 31 дрон противника.

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