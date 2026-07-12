«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 32 дрона ВСУ над ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 32 беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике перехватили украинский дрон «Барс», которым украинские боевики пытались поразить электроподстанцию под Шахтерском. Десятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку уничтожили взрывотехники ФСБ.
Кроме того, ранее над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» было нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 31 дрон противника.
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