Армия России продвигается в ДНР, нанося удары по личному составу и технике ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продвигются в ДНР, а также наносят удары по личному составу и технике ВСУ. За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Российские силы нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск в регионе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы российской группировки за сутки уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей, гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Славянска, Никоноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 140 военнослужащих, бронемашину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На другом направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам противника в районах Новониколаевки, Райского, Рубежного, Горняка, Красноярского, Светлого, Сергеевки, Марьевки и Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» противник за сутки потерял более 330 военнослужащих, пять бронемашин, три автомобиля, станцию радиоэлектронной разведки и станцию РЭБ.

Ранее сообщалось, что украинские боевики намеренно бьют по гуманитарным коридорам в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

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