Российские войска улучшили позиции в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили свои позиции, а также продолжают уничтожать противника на территории ДНР. За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли огневое поражение по ВСУ в районах Щурово и Святогорска в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Противник на данном направлении потерял до 215 человек личного состава, бронетранспортер, 26 автомобилей и две артсистемы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике семи бригад вооруженных формирований Украины в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» вооруженные формирования Украины потеряли свыше 325 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые рубежи.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вытаскивали нас буквально на руках»: Жители Константиновки рассказали, как российские бойцы, рискуя жизнью, спасают мирных граждан

Жители Константиновки сообщили об издевательствах и угрозах со стороны ВСУ (подробнее)