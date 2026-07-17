Вооруженные формирования Украины укрепляют позиции в Славянске. Об этом ТАСС сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период, - сказал Глава ДНР.
Ранее Глава ДНР сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к некоторым позициям вооруженных формирований Украины у Славянска в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что населенный пункт находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас подходят ВС РФ.
Кроме того, за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Днепропетровской области.
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