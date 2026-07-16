Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Грузского, Доброполья, Нововодяного, Петровского, Рубежного, Светлого, Сергеевки в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что «Южная» группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по шести бригадам ВСУ в ДНР. За сутки ВСУ на данном направлении потеряли свыше 165 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашину, 25 автомобилей, две артсистемы и две станции РЭБ.

Кроме того, в Краматорском районе ДНР военнослужащие ВС России уничтожили робототехнические комплексы, которые доставляют боеприпасы и материальные средства украинским боевикам.

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