В ДНР «Южная» группировка войск уничтожила две станции РЭБ ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Южная» группировка войск за сутки улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Васютинского, Веролюбовки, Дружковки, Ижевки, Краматорска, Никаноровки, Николаевки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, за сутки ВСУ на данном направлении потеряли свыше 165 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашину, 25 автомобилей, две артсистемы и две станции РЭБ.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к некоторым позициям вооруженных формирований Украины у Славянска в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Пушилин сообщил, что киевский режим пытается сорвать уборку урожая в ДНР. ВСУ с начала года повредили или уничтожили 38 сельхозмашин в Республике.

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