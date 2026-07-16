Пушилин сообщил, что киевский режим пытается сорвать уборку урожая в ДНР. Фото: АГ ДНР

С начала года вооруженные формирования Украины повредили или уничтожили в ДНР почти 40 сельхозмашин, пытаясь сорвать уборочную кампанию. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим с 2014 года пытается подорвать экономическую стабильность региона, не дать наладить мирную жизнь. В этом году были повреждены 38 единиц техники, но уборочная кампания продолжается. Пушилин подчеркнул важность продовольственной безопасности и отметил усилия аграриев.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике проверили состояние почв и запасы влаги перед уборочной кампанией. Влагообеспеченность полей региона находятся на хорошем уровне. С начала года специалисты уже отобрали 730 почвенных образцов с площади более 14,2 тысячи гектаров в Старобешевском, Тельмановском, Шахтерском и Новоазовском муниципальных округах.

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