В ДНР проверили состояние почв и запасы влаги перед уборочной кампанией (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Донецкий филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба» продолжает активный мониторинг сельскохозяйственных земель Республики, готовясь к предстоящей уборочной кампании. С начала года специалисты уже отобрали 730 почвенных образцов с площади более 14,2 тысячи гектаров в Старобешевском, Тельмановском, Шахтерском и Новоазовском муниципальных округах. В планах на текущий 2026 год - агрохимическое обследование территорий, общей площадью 65 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минсельхозе ДНР.

Параллельно с анализом почвенного плодородия особое внимание уделяется оценке запасов продуктивной влаги. На текущий момент обследовано около 1,5 тысячи гектаров, пробурено 22 скважины, из которых взято 220 проб. Результаты этих исследований внушают оптимизм: влагообеспеченность большинства полей находится на удовлетворительном, хорошем и очень хорошем уровне, что создает благоприятные условия для формирования ожидаемого урожая.

Получаемые данные становятся незаменимым инструментом для аграриев. Они позволяют своевременно вносить коррективы в технологические процессы, максимально эффективно использовать земельные ресурсы и минимизировать риски, связанные с погодными условиями.

Как подчеркивают в РосАгрохимслужбе, систематический мониторинг плодородия почв и влагозапасов является одним из ключевых элементов успешной подготовки к уборочной кампании и повышения общей эффективности сельскохозяйственного производства в ДНР.

Ранее сообщалось, что в Республике посевные площадки выросли на 68 процентов. Если в 2022 году сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели обрабатывали 279,5 тысяч гектаров, то под урожай 2026 года площадь сева достигла уже 408,9 тысяч гектаров.

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