Сев яровых в ДНР на финишной прямой, аграрии готовятся к уборочной кампании Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике прошло агросовещание под председательством вице-премьера ДНР - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Артема Крамаренко. Участники встречи детально проанализировали ход текущих весенне-полевых работ, оценили состояние посевов озимых культур, а также обсудили стратегию подготовки к уборочной кампании 2026 года.

Согласно озвученным данным, общий объем посевных площадей под урожай текущего года в Республике составляет 408,9 тысячи гектаров. Из них озимые культуры занимают - 190,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день аграрии провели подкормку озимого клина на площади свыше 155 тысяч гектаров, задействовав почти 28 тысяч тонн минеральных удобрений. Специалисты оценивают состояние всходов как удовлетворительное.

Весенний сев яровых культур в ДНР близится к завершению и уже выполнен на 91% от запланированных показателей. Местные сельхозпроизводители полностью завершили сев гороха и ячменя. Сейчас основные усилия аграриев сосредоточены на завершении работ по высадке кукурузы и различных технических культур.

В Республике разворачивается подготовка к предстоящей уборочной кампании. В уборке урожая планируют задействовать более четырех тысяч единиц техники. Особое внимание профильное министерство уделяет вопросам логистики и бесперебойного снабжения аграрных предприятий горюче-смазочными материалами (ГСМ), что критически важно для соблюдения графиков.

Для обеспечения финансовой стабильности отрасли Минсельхоз ДНР продолжает распределять меры государственной поддержки. На получение субсидий для проведения сезонных работ от фермеров поступило 113 заявок на общую сумму 636 миллионов рублей. Кроме того, активно работает механизм льготного кредитования: аграриям уже одобрено 32 льготных кредита на сумму 282 миллиона рублей.

- Впереди предстоит непростой период уборочной страды. Рассчитываю на слаженную работу всех органов управления АПК. Сегодня как никогда важно провести уборочную кампанию максимально организованно и в сжатые сроки, - сказал Крамаренко.

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