Россельхозцентр оценил влияние весенней непогоды на будущий урожай в ДНР. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В «Донецком» филиале Россельхозцентра сообщили «КП Донецк», что в конце мая аграрии и дачники Донбасса столкнулись с серьезной тревогой: синоптики прогнозировали резкое похолодание, способное нанести удар по будущему урожаю. В этот период сельскохозяйственные культуры региона находились в крайне уязвимой фазе своего развития. В частности, озимая пшеница как раз вступила в стадии колошения и цветения, а яровые культуры - в фазу перехода к колошению. Даже кратковременный минус на почве в это время мог обернуться частичной гибелью посевов.

К счастью для сельхозпроизводителей ДНР, худшие прогнозы не оправдались - холодный атмосферный фронт прошел стороной. Как сообщила начальник отдела защиты растений «Донецкого» филиала Россельхозцентра Карина Лобанова, в пиковую ночь столбики термометров опустились лишь до +6 градусов (в низинах - до +4 градусов), что абсолютно безопасно для растений. Жалоб от местных фермеров на повреждение посевов не поступало, а возвращающееся в регион тепло только подстегнет развитие зерновых.

Специалисты отмечают, что весенние капризы погоды в этом году уже испытывали посевы на прочность. В апреле и мае в регионе фиксировались возвратные заморозки до -4...-6 градусов, однако тогда озимые находились на ранней стадии кущения и перенесли холода без потерь. Пострадали лишь ранние сорта косточковых плодовых культур, включая абрикосы, цветение которых совпало с волной холода и низкой активностью насекомых-опылителей.

Сейчас климатические условия в Республике полностью стабилизируются. По прогнозам синоптиков, умеренно теплые ночи сменятся дневным прогревом до +27 градусов. Ожидаемые на следующей неделе дожди с грозами придутся как нельзя кстати: озимые, яровые и недавно засеянные пропашные культуры сейчас остро нуждаются в дополнительной влаге.

- Пока погода благоприятствует нашим аграриям. Рано загадывать, но есть надежды на хороший урожай в этом году, - с оптимизмом смотрит в будущее Карина Лобанова.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На полях и дачах Донбасса активизировался агрессивный сорняк

Агроном из ДНР рассказала, как спасти урожай от агрессивного сорняка (подробнее)