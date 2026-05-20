На полях и дачах Донбасса активизировался агрессивный сорняк. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Сельскохозяйственные угодья и дачные участки Донбасса столкнулись с нашествием вьюнка полевого - крайне агрессивного многолетника, известного своей поразительной живучестью. Как поясняет агроном «Донецкого» филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба, погодные аномалии текущего сезона создали идеальные условия для этого сорняка. Влажная осень и снежная зима обеспечили запас влаги, а майская жара, пришедшая на смену холодному апрелю, спровоцировала бурный рост растения, которое способно выдерживать экстремальную температуру до +52°C.

Вьюнок представляет серьезную опасность не только для культурных растений, но и для животноводства. Обвивая стебли злаков и овощей, он лишает их солнечного света и питательных веществ, что приводит к значительной потере урожая. Кроме того, в тканях сорняка содержатся токсичные вещества: попадание даже небольшого количества этой травы в корм скота может вызвать у животных тяжелое отравление. Специалисты призывают аграриев и садоводов не медлить с ответными мерами, так как вьюнок молниеносно захватывает новые территории.

«Донецкий» Россельхозцентр рассказал «КП Донецк», что для борьбы с «незваным гостем» эксперты рекомендуют комплексный подход, начиная с агротехнических методов. Глубокая весенняя и осенняя перекопка земли помогает повредить мощные корневища, а мульчирование почвы черной пленкой блокирует доступ света к росткам. Важной стратегией является использование сидератов: озимая рожь считается лучшим естественным конкурентом вьюнка, так как она быстро набирает массу весной, затеняя сорняк и забирая у него влагу. Главное правило - земля не должна пустовать после уборки основного урожая.

Механическое удаление вьюнка требует терпения и аккуратности. Обычной прополки недостаточно - необходимо подкапывать каждый росток, стараясь извлечь из почвы максимальную длину корня. Даже крошечный фрагмент корневища, оставшийся в земле, способен дать жизнь новому растению. Если же участок сильно засорен и механические методы не помогают, стоит прибегнуть к гербицидам на основе глифосата или флуроксипира. Обработку химикатами лучше проводить, когда стебли сорняка достигнут 20 сантиметров - в этот период листья наиболее активно впитывают препарат.

В Россельхозцентре подчеркивают, что полностью искоренить вьюнок за один сезон практически невозможно. Только сочетание регулярной прополки, грамотного севооборота и точечного применения современных препаратов позволит очистить участок. При использовании химических средств защиты крайне важно строго следовать инструкции и соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, чтобы не нанести вред себе и окружающей среде.

