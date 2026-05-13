Тля атакует смородину и крыжовник: Агрономы ДНР рассказали о методах борьбы с вредителем

Агрономы ДНР предупреждают о массовой атаке тли на ягодные кустарники. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Теплая осень прошлого года создала идеальные условия для массового размножения тли, которая весной начала активно атаковать ягодные кустарники - смородину и крыжовник. Эксперт «Донецкого» филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба предупреждает: садоводы все чаще фиксируются признаки заражения галловой тлей. Характерные «бородавки» бурого или красного цвета на листьях, скрученные побеги и клейкий налет - это не просто эстетический дефект, а сигнал о серьезной угрозе. Вредитель не только истощает растение, лишая его сил для плодоношения, но и переносит опасные вирусы, способные сделать куст полностью бесплодным.

«Донецкий» Россельхозцентр рассказал «КП Донецк» о том, что многие дачники ошибочно полагали, что весенние заморозки уничтожат вредителя, однако тля обладает поразительной живучестью. Эти насекомые легко переносят низкие температуры в состоянии анабиоза и возвращаются к активной жизни, как только воздух прогревается выше +5°C. Учитывая феноменальную скорость размножения - до десяти поколений за сезон - и появление крылатых особей, колонии тли способны в кратчайшие сроки захватить весь приусадебный участок.

Если колония тли небольшая, используйте биоинсектициды, которые содержат живые культуры бактерий Bacillus thuringiensis и Streptomyces sp., энтомопатогенных грибов Beauveria bassiana или аверсектинов, продуцируемых актиномицетом Streptomyces avermectilis. Главное условие успеха - системность: обработку биоинсектицидами нужно проводить минимум трижды с интервалом в 5–7 дней. Кроме того, необходимо обязательно удалять поврежденную листву и вести борьбу с муравьями, которые «опекают» колонии тли и способствуют их распространению.

В случаях серьезного поражения, когда период цветения уже завершен, целесообразно перейти к химическим средствам защиты. Специалисты советуют использовать препараты на основе тиаметоксама (дозировка - 1,4 г на 10 литров воды). Для достижения стойкого результата опрыскивание повторяют 2–3 раза через каждые 7–10 дней. Важно тщательно обрабатывать не только крону кустарника, но и приствольные круги, соблюдая при этом все правила техники безопасности.

