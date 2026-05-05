Активность Солнца на спаде, но риск мощных вспышек сохраняется: Каким будет лето 2026 года в ДНР

Лето в ДНР 2026 года будет жарким и выпадет до 90% осадков. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Солнце является главным источником жизни на Земле. Оно регулирует множество процессов, происходящих в растениях, и, как ни странно, даже возвратные весенние заморозки во многом связаны с влиянием этой звезды. В преддверии Всемирного дня Солнца, который отмечается в начале мая, специалисты «Донецкого» филиала Россельхозцентра сообщили «КП Донецк», каким может быть грядущее лето и как дачникам и аграриям подготовиться к новому сезону.

Как рассказала опытный агроном «Донецкого» филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба, в апреле многие с трепетом наблюдали за тем, как перед похолоданием зацвели ранние виды абрикосов, персиков и вишни. Деревья отреагировали на продолжительность светового дня и на теплую погоду, ведь каждому сорту нужно накопить определенную сумму положительных температур.

Март был очень жарким, поэтому многие дачники посеяли в открытый грунт привычные для этого времени года морковь, свеклу, зелень и картофель, а вот пересадку рассады теплолюбивых культур пришлось отложить. Татьяна Дзюба отмечает, что возвратные заморозки в апреле и мае в ДНР и ЛНР регулярно начали случаться только последние четыре года. Раньше уже с середины апреля было тепло, а холода если и приходили, то совсем ненадолго.

Это совпадает с периодом завершения очередного 11-летнего цикла солнечной активности, пик которого пришелся на 2025 год. Несмотря на то, что активность Солнца сейчас идет на спад, риск мощных вспышек сохраняется, что продолжает провоцировать погодные качели и неравномерное прогревание атмосферы. Жители Донбасса и Новороссии наверняка вспомнят жару и засуху 2024-2025 годов, и холодный апрель тоже можно добавить в копилку необычных явлений.

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на вегетационный период 2026 года. Согласно этому прогнозу, в ДНР, ЛНР и Херсонской области ожидается жаркое лето с количеством осадков примерно 80-90% от нормы. Однако аграрии сохраняют оптимизм: накопленный в почве запас влаги должен помочь растениям пережить засушливые периоды. Кроме того, к концу года прогнозируется активизация феномена Эль-Ниньо, который может подарить регионам затяжную и теплую осень.

Татьяна Дзюба советует готовиться к жаркому лету заранее и для начала выбирать сорта, которые устойчивы одновременно и к засухе, и к жаре, причем это разные характеристики, поэтому важно внимательно изучать описание каждого сорта. Также необходимо обеспечить растениям качественный полив, а в идеале установить оросительную систему, которая хоть и дорого стоит, но позволит сэкономить воду и силы, автоматически запуская полив в ранние, вечерние или ночные часы, когда нет изнуряющей жары. Вносить жидкие комплексные удобрения, микроудобрения и гуматы лучше вместе с поливом.

Кроме того, нужно рыхлить почву, чтобы верхний слой не перегревался, и мульчировать грядки, чтобы уберечь корни от ожогов. Для притенения растений используйте нетканый материал малой плотности, который рассеивает солнечные лучи, но не создает парникового эффекта. Гуматы активируют антиоксидантную защиту и помогают растениям быстрее выходить из стресса, а калийные подкормки укрепляют клеточные мембраны, улучшают водный обмен и повышают жаростойкость.

