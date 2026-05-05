Финалистка «Донбасс. СВОи Герои» Татьяна Передерий возглавила отдел в Минздраве ДНР

Финалистка кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Татьяна Передерий назначена на руководящую должность в Минздраве ДНР. Она возглавила отдел по реализации программ Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Татьяна Викторовна - профессионал с более чем 30-летним стажем в медицине. Ее жизненный путь отмечен исключительной преданностью делу: в 2014 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, она добровольно вернулась в строй. Начав работу медсестрой в военном госпитале, позже она стала фельдшером на передовой. С первых дней спецоперации Татьяна Передерий оказывала помощь раненым в самых горячих точках, включая Мариуполь, работая в условиях предельной сложности.

За проявленное мужество и самоотверженность она удостоена высоких наград: медалей «За спасение погибавших», «За боевое содружество», «За заслуги в военной медицине», а также знака отличия «Защитник Новороссии».

Путь к новой должности Татьяна Викторовна начала через кадровый конкурс «Донбасс. СВОи Герои». Успешно пройдя все этапы отбора, она завершила обучение и стажировку в профильном ведомстве, где проявила себя как компетентный и ответственный управленец.

- Такие люди - опора Республики. Их жизненный путь, профессионализм и внутренняя сила являются примером служения людям и Отечеству. Уверен, что опыт Татьяны Викторовны будет востребован и принесет реальную пользу системе здравоохранения Донецкой Народной Республики, - отметил глава региона Денис Пушилин.

Назначение медика на пост начальника отдела призвано усилить кадровый потенциал Минздрава и способствовать повышению качества медицинской помощи жителям Республики.

Ранее сообщалось, что Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества и участник федеральной программы «Время Героев» Илья Емельянов был назначен заместителем Председателя Правительства ДНР.

