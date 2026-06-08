В ДНР посевные площади выросли на 68% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве сельского хозяйства ДНР сообщили, что в Республике посевные площадки выросли на 68 процентов. Если в 2022 году сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели обрабатывали 279,5 тысяч гектаров, то под урожай 2026 года площадь сева достигла уже 408,9 тысяч гектаров.

- Это результат большой совместной работы. В сельскохозяйственный оборот возвращаются ранее неиспользуемые земли, продолжается разминирование территорий, обновляется парк сельхозтехники, расширяются меры государственной поддержки аграриев, - рассказали в Минсельхозе ДНР.

Ранее сообщалось, что аграрии ДНР могут вздохнуть с облегчением: опасения по поводу нашествия саранчи не оправдались. Комплексные обследования, проведенные специалистами «Донецкого» филиала Россельхозцентра, не выявили вредителей.

Кроме того, сообщалось, что сев яровых в ДНР на финишной прямой, аграрии готовятся к уборочной кампании.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россельхозцентр оценил влияние весенней непогоды на будущий урожай в ДНР

Погода в ДНР создает идеальные условия для созревания зерновых (подробнее)