В ДНР ищут родственников девочки, которую ВС РФ спасли из Константиновки. Фото: ТГ/Мария Львова-Белова

Десятилетняя девочка София, которую российские военнослужащие спасли из зоны боевых действий в Константиновке, сейчас находится в безопасности в одном из пунктов временного размещения города Шахтерска. Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, мать ребенка трагически погибла еще в начале марта в селе Степановка, расположенном неподалеку от Константиновки. В настоящее время профильные службы Республики ведут активные поиски возможных родственников девочки, оставшейся без попечения родителей.

Омбудсмен ДНР добавила, что эвакуацию ребенка 27 мая провели бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка. Российские солдаты на протяжении длительного времени заботились о ней. Военнослужащие обеспечивали девочку продуктами питания, теплыми вещами и делали все возможное, чтобы защитить ее жизнь и здоровье в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации «Южной» группировки войск в освобожденной Константиновке спасли десятилетнюю девочку Софию. Она пряталась в подвале на окраине города. Бойцы нашли девочку во время обхода жилых домов. Как стало известно, София осталась совсем одна. Ее мамы не стало, а бабушка и дедушка погибли от удара украинского дрона в их дом. Отца своего девочка не помнит.

Кроме того, вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.

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