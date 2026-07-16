В Краматорском районе ВС РФ уничтожили робототехнические комплексы ВСУ. Фото: Минобороны России

В Краматорском районе Донецкой Народной Республики военнослужащие ВС России уничтожили робототехнические комплексы, которые доставляют боеприпасы и материальные средства украинским боевикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии и 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации подошли вплотную к некоторым позициям вооруженных формирований Украины у Славянска.

Кроме того, сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Щурово и Святогорска в Донецкой Народной Республике.

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