ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Щурово и Святогорска в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Щурово и Святогорска в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник за сутки потерял более 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике семи бригад вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

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