В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике семи бригад вооруженных формирований Украины в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, Вооруженные силы РФ в Краматорске уничтожили грузовик с имуществом для украинских боевиков. Его обнаружили российские войска в ходе разведки. В результате точных попаданий транспортное средство вместе с перевозимым грузом было уничтожено.

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