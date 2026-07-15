«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и заняли новые рубежи.

Кроме того, Вооруженные силы РФ в Краматорске уничтожили грузовик с имуществом для украинских боевиков. Его обнаружили российские войска в ходе разведки. После подтверждения военного характера груза, операторы последовательно вывели два ударных БПЛА в район цели и нанесли прицельные удары по грузовику. В результате точных попаданий транспортное средство вместе с перевозимым грузом было уничтожено.

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