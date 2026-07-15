ВС РФ в Краматорске уничтожили грузовик с имуществом для ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы РФ в Краматорске уничтожили грузовик с имуществом для украинских боевиков. Его обнаружили российские войска в ходе разведки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- После подтверждения военного характера груза, операторы последовательно вывели два ударных БПЛА в район цели и нанесли прицельные удары по грузовику. В результате точных попаданий транспортное средство вместе с перевозимым грузом уничтожено, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что линия боевого соприкосновения продолжает смещаться вперед от Константиновки.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки.

Кроме того, сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по ВСУ в Сергеевке ДНР.

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