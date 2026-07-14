Бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по ВСУ в Сергеевке ДНР. Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России нанесли удары по боевикам ВСУ в населенном пункте Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Операторы дронов обнаруживают колесную технику и мототехнику ВСУ, а также личный состав, скрывающийся в густой растительности, и наносят по ним точечные удары. Также расчеты уничтожают различные средства БПЛА противника, в том числе тяжелые гексакоптеры, которые ВСУ используют для сброса боеприпасов и доставки грузов на передовые позиции, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что успешная работа расчетов FPV-дронов ВС РФ напрямую способствует освобождению населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск в Донецкой Народной Республике.

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