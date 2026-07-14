Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские силы нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Славянска, Никоноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки в Донецкой Народной Республике.
- За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что украинские боевики дистанционно минируют Осыково под Константиновкой, пытаясь замедлить наступление российских сил на северо-запад. Северо-западная часть села еще под контролем ВСУ, но физического присутствия боевиков там почти нет - они сдерживают наступление дронами и дистанционным минированием.
Кроме того, вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.
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