«Южная» группировка войск за сутки нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские силы нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Славянска, Никоноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что украинские боевики дистанционно минируют Осыково под Константиновкой, пытаясь замедлить наступление российских сил на северо-запад. Северо-западная часть села еще под контролем ВСУ, но физического присутствия боевиков там почти нет - они сдерживают наступление дронами и дистанционным минированием.

Кроме того, вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.

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