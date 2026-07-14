ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, бойцы российской группировки за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей, гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам противника в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли более 330 военнослужащих, пять бронемашин, три автомобиля, станцию радиоэлектронной разведки и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 140 солдат, бронемашину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

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