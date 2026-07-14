В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам противника в районах Новониколаевки, Райского, Рубежного, Горняка, Красноярского, Светлого, Сергеевки, Марьевки и Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские силы нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 140 солдат, бронемашину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, вооруженные формирования Украины предприняли несколько попыток атаковать мотоцикл бойцов ВС РФ, на котором эвакуировали десятилетнюю Софию из Константиновки. ВСУ пытались нанести удар с применением беспилотников.

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