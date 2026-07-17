Российские войска улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать ДНР. За сутки бойцы группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчьий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, ВС РФ за сутки уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

На другом направлении бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли огневое поражение шести бригадам ВСУ в районах Васютинского, Веролюбовки, Дружковки, Ижевки, Краматорска, Никаноровки, Николаевки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

За сутки вооруженные формирования Украины на данном направлении потеряли свыше 165 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашину, 25 автомобилей, две артсистемы и две станции РЭБ.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Армия России нанесла удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Грузского, Доброполья, Нововодяного, Петровского, Рубежного, Светлого, Сергеевки в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 330 человек личного состава, три бронемашины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в Краматорском районе ДНР военнослужащие ВС России уничтожили робототехнические комплексы, которые доставляют боеприпасы и материальные средства украинским боевикам.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ищут родственников девочки, которую ВС РФ спасли из Константиновки

Мама десятилетней Софии, спасенной из Константиновки, погибла в марте (подробнее)