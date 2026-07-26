При атаке БПЛА ВСУ в Горловке погибли четыре человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким, - сказал он.

Ранее Иван Приходько сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей. Он добавил, что из-за удара дрона в городе был поврежден автомобиль одного из коммунальных предприятий. Также из-за еще одной атаки дрона противника в Никитовском районе Горловки был поврежден пассажирский автобус.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике 24 июля при атаках дронов ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.

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