В ДНР 24 июля при атаках БПЛА ВСУ погиб человек, еще один ранен

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ДНР 24 июля при атаках дронов ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
В Шахтерском округе на выезде из Кировского ударный беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель 1973 года рождения погиб на месте.
- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал Глава ДНР.
В Калининском районе Горловки под удар попала еще одна машина. Мужчина 1981 года рождения получил ранения, его госпитализировали.
Денис Пушилин добавил, что из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль в Макеевке, Горловке и Шахтёрском округе.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины был ранен мирный житель.
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