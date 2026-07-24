В ДНР 24 июля при атаках БПЛА ВСУ погиб человек, еще один ранен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР 24 июля при атаках дронов ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Шахтерском округе на выезде из Кировского ударный беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель 1973 года рождения погиб на месте.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал Глава ДНР.

В Калининском районе Горловки под удар попала еще одна машина. Мужчина 1981 года рождения получил ранения, его госпитализировали.

Денис Пушилин добавил, что из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль в Макеевке, Горловке и Шахтёрском округе.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины был ранен мирный житель.

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